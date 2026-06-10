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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.10 WIB

8 Weton Ini Diprediksi Moncer di Tahun 2026, Soal Keberuntungan dan Finansial Bakal Lancar

Ilustrasi weton yang moncer di tahun 2026. Foto: Freepik

JawaPos.com – Sejumlah weton diperkirakan akan memasuki masa yang penuh peluang pada tahun 2026, terutama dalam hal keuangan, keberuntungan, dan perkembangan kehidupan secara umum.

Tahun 2026 disebut-sebut menjadi periode yang membawa energi positif bagi beberapa weton, dengan berbagai kesempatan baru yang berpotensi mendukung kemajuan mereka.

Selain peluang yang semakin terbuka, kondisi finansial sejumlah weton juga diprediksi menunjukkan perkembangan yang lebih stabil dan menjanjikan sepanjang tahun tersebut.

Prospek yang cerah ini kerap dikaitkan dengan meningkatnya kesempatan untuk berkembang, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun aspek kehidupan lainnya.

Mengutip kanal YouTube SANIS ONE pada Rabu (10/6), terdapat delapan weton yang diperkirakan akan menikmati masa penuh keberuntungan pada tahun 2026, ditandai oleh kemajuan finansial, peluang yang lebih luas, serta berbagai kesempatan positif yang datang silih berganti.

1. Senin Pahing

Weton Senin Pahing memiliki neptu 12 yang membawa energi kuat dan gesit dalam menangkap setiap kesempatan yang datang.

Karakter tegas dan dinamis dari weton ini sangat selaras dengan tahun Kuda Api yang penuh dengan gerakan cepat.

Pemilik weton ini akan lebih mudah mendapatkan jalan baru terutama dalam bidang usaha dan pekerjaan yang digeluti.

Kemampuan mengatur emosi dan tetap fokus pada tujuan menjadi kunci utama agar dapat bersinar maksimal tahun ini.

2. Rabu Pon

Rabu Pon dengan neptu 11 dikenal memiliki perpaduan energi tenang namun sangat strategis dalam setiap langkahnya.

Stabilitas rezeki mengalami kenaikan dengan adanya pendapatan yang lebih teratur dibanding tahun-tahun yang telah lewat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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