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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.06 WIB

Khawatir Soal Asmara! 3 Zodiak yang Sebenarnya Takut Tidak Bertemu dengan Jodohnya

Ilustrasi seseorang yang sedih (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang sedih (Freepik)

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut dikenal nyaman menjalani kehidupan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada hubungan asmara.

Meskipun tampak santai dan menikmati masa lajangnya, jauh di dalam hati mereka terkadang menyimpan kekhawatiran tentang masa depan percintaan.

Mereka bertanya-tanya apakah suatu hari nanti akan menemukan pasangan yang tepat dan membangun hubungan yang langgeng.

Mengutip informasi dari laman  collective.world berikut tiga zodiak yang diam-diam khawatir tidak akan menemukan cinta atau pasangan hidup di masa depan.

Aries sangat menikmati kebebasan sebagai seorang jomblo. Namun, jauh di dalam hati, aries sebenarnya tetap menginginkan sebuah hubungan yang bermakna.

Hana saja, mereka takut tidak mampu mengorbankan sebagai kebebasan dan kemandirian mereka demi sebuah kisah cinta.

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang paling misterius dan tertutup dibandingkan zodiak lain. Scorpio khawatir mereka tidak akan pernah bisa membiarkan seseorang cukup dekat untuk benar-benar mengenal diri mereka yang sesungguhnya.

Akibatnya mereka takut tidak akan pernah memiliki hubungan yang langgeng dan mendalam.

Capricorn cenderung menahan emosinya. Jika sesuatu tidak terlihat memiliki peluang besar untuk berhasil, mereka biasanya enggan mengambil risiko.

Namun, mereka juga takut tidak akan pernah mampu menurunkan tembok pertahanan yang selama ini mereka bangun. 

Editor: Hanny Suwindari
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