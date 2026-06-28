Baik untuk Pencernaan hingga Hati, Ini 7 Manfaat Mengonsumsi Cengkeh bagi Tubuh

ilustrasi cengkeh. (freepik)
JawaPos.com - Cengkeh atau Syzygium aromaticum merupakan salah satu rempah yang kaya akan senyawa alami dengan sifat antiinflamasi dan antimikroba, sehingga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu mengatasi beragam gangguan kesehatan.
Selain itu, rempah ini juga memiliki kandungan yang bersifat antiseptik, antibakteri, antivirus, antijamur, hingga berpotensi sebagai antikanker, terutama jika diolah dan digunakan dengan tepat.
1. Kesehatan pencernaan
Cengkeh tidak hanya meningkatkan kesehatan pencernaan tetapi juga meredakan gas, kembung, dan asam lambung.
Cengkeh juga memiliki kemampuan bawaan untuk secara efektif menyembuhkan banyak masalah pencernaan karena rempah ini merangsang enzim pencernaan.
2. Kesehatan mulut
Penelitian menyebut bahwa minyak esensial cengkeh berfungsi sebagai antimikroba yang ampuh terhadap berbagai patogen, yaitu bakteri mulut seperti streptococcus mutans dan porphyromonas gingivalis.
Hal ini menempatkan cengkeh sebagai senyawa alami yang menjanjikan untuk mencegah dan mengobati penyakit menular, termasuk yang berkaitan dengan kebersihan mulut.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol