Baik untuk Pencernaan hingga Hati, Ini 7 Manfaat Mengonsumsi Cengkeh bagi Tubuh

JawaPos.com - Cengkeh atau Syzygium aromaticum merupakan salah satu rempah yang kaya akan senyawa alami dengan sifat antiinflamasi dan antimikroba, sehingga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu mengatasi beragam gangguan kesehatan.

Selain itu, rempah ini juga memiliki kandungan yang bersifat antiseptik, antibakteri, antivirus, antijamur, hingga berpotensi sebagai antikanker, terutama jika diolah dan digunakan dengan tepat.

Dirangkum dari NDTV, berikut tujuh manfaat mengonsumsi cengkeh untuk menjaga kesehatan tubuh.

1. Kesehatan pencernaan

Cengkeh tidak hanya meningkatkan kesehatan pencernaan tetapi juga meredakan gas, kembung, dan asam lambung.

Cengkeh juga memiliki kemampuan bawaan untuk secara efektif menyembuhkan banyak masalah pencernaan karena rempah ini merangsang enzim pencernaan.

2. Kesehatan mulut

Penelitian menyebut bahwa minyak esensial cengkeh berfungsi sebagai antimikroba yang ampuh terhadap berbagai patogen, yaitu bakteri mulut seperti streptococcus mutans dan porphyromonas gingivalis.