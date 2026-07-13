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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 13 Juli 2026 | 17.08 WIB

4 Zodiak Sering Mengartikan Nafsu Sebagai Cinta Akibat Buta dan Mengikuti Kata Hati

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak mudah terbawa dengan kesenangan sesaat dari hubungan yang bersifat singkat.

Mereka sering merasa kesulitan membedakan mana cinta tulus dan mana yang sekedar ketertarikan sesaat. 

Berikut adalah beberapa zodiak yang sering keliru membedakan antara cinta dan nafsu. Berdasarkan informasi dari laman collective.world pada (13/7)berikut adalah zodiak yang kerap buta mengikuti apa kata hatinya. 

Aries jatuh cinta dengan cepat dan begitu dalam. Mereka lebih memilih mengikuti kata hati daripada mendengarkan logikanya.

Bahkan, mereka merasa setiap kisah cinta adalah pengalaman terbaik di dalam hidupnya. Itulah sebabnya, mengapa aries memilih menikmati setiap momen tanpa terlalu berpikir panjang.

Cancer bahkan jarang mempertanyakan apakah perasaannya benar-benar dibalas oleh pasangan. Keinginan yang begitu besar untuk segera memiliki pacar juga membuat cancer terkadang mengabaikan berbagai red flags dan sulit mengenali diri mereka sendiri.

 Mereka percaya bahwa pasangan memiliki tujuan yang sama untuk membangun hubungan jangka panjang.

Libra bisa jatuh cinta berkali-kali. Selalu ada sedikit rasa antusias karena mereka tahu masih ada kesempatan untuk kembali jatuh cinta di masa depan.

Bagi libra, jika ketertarikan sesaat saja sudah terasa begitu indah, mereka membayangkan betapa luar biasanya mencintai orang yang benar-benar tepat.

Leo mudah terikat secara emosional dan mulai membayangkan kehidupan jangka panjang dengan orang tersebut. Saat akhirnya menyadari bahwa hubungan tersebut hanya soal nafsu, bukan cinta, mereka tidak terlalu lama terpuruk.

Editor: Hanny Suwindari
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