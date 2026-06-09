4 Zodiak Ini Selalu Melihat Sisi Baik Orang Lain, Mudah Memaafkan Perilaku Buruk

Ilustrasi memaafkan/freepik
JawaPos.com - Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk selalu melihat sisi baik.
Mereka selalu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang tersebut dan memberikan kesempatan kedua setiap saat.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut dikenal paling sering melihat sisi terbaik di dalam diri seseorang, meskipun pada kenyataannya mereka memang tidak pantas mendapatkannya.
Pisces
Pisces selalu berusaha melihat sisi baik dari semua orang. Hal ini membuat pisces lebih mudah memaafkan perilaku buruk. Mereka percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah.
Libra
Libra gemar mencari-cari alasan untuk memaklumi kesalahan orang lain. Akibatnya, mereka terkadang membiarkan perilaku yang mereka terima.
Gemini
Gemini tanpa sadar justru membela orang yang sebenarnya tidak layak dibela dan memaklumi perilaku yang seharusnya mereka hindari.
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Saat memiliki jarak, mereka biasanya menyadari seberapa banyak perilaku buruk yang selama ini mereka toleransi.
Sagittarius
Sagittarius juga dikenal tidak suka menghakimi. Sifat ini terkadang membuat sagittarius membiarkan orang-orang disekitarnya lolos dari perilaku buruk.
Meskipun begitu, mereka tidak akan ragu memutus hubungan dengan orang yang membawa pengaruh negatif.
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