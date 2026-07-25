Menurut Psikologi, Orang yang Sering Mengantuk Saat Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

JawaPos.com - Hujan seringkali menghadirkan suasana yang tenang, syahdu, dan damai.

Tak heran jika banyak orang merasa mengantuk ketika hujan turun, seolah-olah tubuh dan pikiran mengajak untuk istirahat.

Namun, tahukah Anda bahwa kecenderungan untuk mengantuk saat hujan bukan hanya soal cuaca semata?

Menurut psikologi, orang yang sering mengantuk saat hujan ternyata memiliki sejumlah kecenderungan perilaku yang khas dan menarik untuk ditelaah.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 perilaku umum yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang mudah mengantuk saat hujan, menurut pandangan psikologi:

1. Cenderung Introspektif dan Reflektif

Orang yang merasa mengantuk saat hujan seringkali adalah individu yang memiliki kecenderungan introspektif.

Hujan menciptakan suasana yang sunyi dan menenangkan, yang mendorong pikiran mereka untuk masuk ke dalam mode reflektif.

Mereka lebih suka memproses emosi, merenungi pengalaman, dan menyusun ulang makna dari kejadian-kejadian hidup.