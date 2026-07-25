Menurut Psikologi, Orang yang Sering Mengantuk Saat Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

seseorang yang sering mengantuk saat hujan./Freepik.
JawaPos.com - Hujan seringkali menghadirkan suasana yang tenang, syahdu, dan damai.
Tak heran jika banyak orang merasa mengantuk ketika hujan turun, seolah-olah tubuh dan pikiran mengajak untuk istirahat.
Namun, tahukah Anda bahwa kecenderungan untuk mengantuk saat hujan bukan hanya soal cuaca semata?
Menurut psikologi, orang yang sering mengantuk saat hujan ternyata memiliki sejumlah kecenderungan perilaku yang khas dan menarik untuk ditelaah.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 perilaku umum yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang mudah mengantuk saat hujan, menurut pandangan psikologi:
1. Cenderung Introspektif dan Reflektif
Orang yang merasa mengantuk saat hujan seringkali adalah individu yang memiliki kecenderungan introspektif.
Hujan menciptakan suasana yang sunyi dan menenangkan, yang mendorong pikiran mereka untuk masuk ke dalam mode reflektif.
Mereka lebih suka memproses emosi, merenungi pengalaman, dan menyusun ulang makna dari kejadian-kejadian hidup.
Rasa kantuk itu bukan semata karena fisik lelah, tapi karena pikiran mereka memasuki fase relaksasi dan perenungan mendalam.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS