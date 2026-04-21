Ramalan Zodiak Leo 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo akan tenggelam dalam banyak emosi. Melalui cara tertentu, leo akan merasa sangat gelisah. Ini adalah kondisi yang baik untuk menganalisis hidup.
Leo akan dapat melihat apakah segala sesuatu di sekitar berada di tempat yang seharusnya. Cobalah untuk memanfaatkan kondisi pikiran ini sebaik-baiknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 9 Juni 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Jika menunjukkan pengertian dan kepedulian pada pasangan, hubungan zodiak leo akan benar-benar berkembang. Terkait karir, kerahkan semua kemampuan demi membuat atasan terkesan dan mendapatkan promosi.
Sementara itu, leo merasa seperti berada di puncak dunia karena mengalami peningkatan kepercayaan diri dan stamina. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.
Cinta Leo
Hari ini, leo perlu mendengarkan dengan saksama apa yang pasangan katakan. Dia mungkin sedang merasa sedih dan mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya kepada leo.
Dengarkan dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan pengertian dan kepedulian, hubungan leo akan benar-benar berkembang hari ini.
Karir Leo
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