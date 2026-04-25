Ramalan Zodiak Gemini 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini selalu merasa perlu untuk membebaskan diri dari masyarakat. Gemini perlu merasa mandiri dengan cara apa pun dan menghadapi beberapa masalah hubungan saat ini.

Mungkin, gemini ragu untuk berkomitmen baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sendiri.

Gemini mungkin berpikir apakah sikap diri sendiri tidak mengungkapkan keinginan untuk menjauh dari semuanya. Mungkin, gemini akan menemukan jawabannya hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 9 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini tidak perlu khawatir saat pasangan tampak menjauh, karena kondisi ini hanya sementara. Terkait karir, gemini perlu menyusun strategi untuk memperbaiki area profesional yang menjadi kelemahan.

Sementara itu, tidur dengan cukup akan membuat gemini mengalami peningkatan energi, suasana hati, dan kesehatan. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk membuat rencana tabungan dan mintalah saran dari profesional jika perlu.

Cinta Gemini

Pasangan mungkin tampak menjauh dari gemini saat ini. Jangan khawatir karena kondisi ini hanya sementara. Jangan terlalu larut dalam suasana hati yang buruk dan energi negatif yang menghampiri.