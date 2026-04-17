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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.18 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius bisa melewati fase sementara ini dengan melampiaskan rasa frustrasi dan meluapkan perasaan tentang keadaan saat ini.&nbsp; - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius bisa melewati fase sementara ini dengan melampiaskan rasa frustrasi dan meluapkan perasaan tentang keadaan saat ini.&nbsp;

Mungkin terasa gelap, namun aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar serta membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, aquarius akan dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 9 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memanfaatkan waktu jauh dari pasangan dengan bijak untuk keluar dari situasi kesepian dengan lebih sadar.

Terkait karir, pertahankan cara kerja barumu karena hasilnya akan menyenangkan dan aquarius akan membuat atasan terkesan.

Sementara itu, aquarius merasa bugar setelah mengalami beberapa masalah kesehatan akhir-akhir ini. Pada sisi keuangan, berusahalah untuk keluar dari masalah keuangan dengan mengatur jadwal pembayaran tagihan untuk menghindari biaya keterlambatan.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius mungkin merasa kesepian karena pasangan tidak memiliki banyak waktu untuk bersama. Manfaatkan hari ini untuk menemukan ruang pribadi dengan membaca buku atau mengunjungi teman-teman. 

Kemudian, putuskan apakah hubungan saat ini cocok untuk aquarius. Jika menggunakan waktu jauh dari pasangan dengan bijak, aquarius akan keluar dari situasi ini dengan lebih bijak dan lebih sadar.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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