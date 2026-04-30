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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 9 Juni 2026 | 07.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Zodiak Hari ini mungkin merupakan waktu yang fantastis untuk zodiak capricorn. Kemungkinan, capricorn akan menghabiskan hari bersama orang-orang terkasih.

Hal ini dapat membawa kebahagiaan, karena mereka akan mengungkapkan cinta dan rasa hormat kepada capricorn. 

Cobalah menunjukkan kepada orang-orang terkasih betapa capricorn memikirkan mereka dan manfaatkan waktu bersama mereka sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 9 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Jangan membiarkan teman ikut campur untuk memperbaiki hubungan zodiak capricorn dengan pasangan. Terkait karir, capricorn memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi.

Sementara itu, capricorn kembali pulih setelah mengalami beberapa kendala kesehatan yang membuat frustrasi. Terkait keuangan, mulailah mencatat semua pengeluaran, karena capricorn cenderung sedikit ceroboh dalam mengelola uang. 

Cinta Capricorn

Waspadalah terhadap teman yang ingin ikut campur agar capricorn memperbaiki hubungan dengan pasangan. Masalah yang terjadi adalah antara capricorn dan pasangan, dan teman tidak perlu ikut campur. 

Pengaruh dari luar hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi, batasi masukan dari luar dan berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan agar kalian berdua baik-baik saja.

Editor: Hanny Suwindari
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