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Niko Sulpriyono
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.40 WIB

Sering Diremehkan tapi Berakhir Kaya? Primbon Jawa Sebut 7 Weton Ini Justru Panen Rezeki Saat Diragukan

Ilustrasi Diremehkan tapi Berakhir Kaya (Freepik) - Image

Ilustrasi Diremehkan tapi Berakhir Kaya (Freepik)

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang mendapatkan dukungan sejak awal. 

Ada yang harus berjuang dalam diam, menghadapi keraguan dari lingkungan sekitar, bahkan diremehkan ketika sedang berusaha meraih impian. 

Namun dalam pandangan Primbon Jawa, kondisi tersebut tidak selalu menjadi pertanda buruk.

Beberapa weton justru dipercaya memiliki garis kehidupan yang unik. Ketika banyak orang mulai meragukan kemampuan mereka, pintu rezeki dan keberuntungan perlahan terbuka. 

Kesuksesan yang datang sering kali tidak instan, melainkan hasil dari kesabaran, ketekunan, dan kemampuan bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Perlu diingat bahwa pembahasan weton dalam Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. 

Ramalan ini tidak dapat dijadikan kepastian, melainkan sebagai motivasi untuk tetap optimistis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. 

Berikut tujuh weton yang dipercaya memperoleh rezeki ketika banyak orang mulai meragukan mereka.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi yang sabar dan memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan hidup. 

Mereka cenderung tidak banyak mengeluh meskipun sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat.

Editor: Hanny Suwindari
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