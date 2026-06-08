13 Weton Ini Bakal Dikaruniai Rezeki yang Tak Ada Habisnya Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peruntungan istimewa. Mereka dianggap sebagai sosok yang kerap mendapatkan keberkahan hidup, dengan aliran rezeki yang terus mengalir dan berbagai kemudahan yang datang dalam banyak aspek kehidupan.

Keberuntungan tersebut tidak hanya terlihat dari kondisi finansial, tetapi juga dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun kesempatan berharga yang sering hadir pada waktu yang tidak terduga. Selain itu, para pemilik weton ini dipercaya mempunyai pesona tersendiri yang membuat mereka mudah diterima, disenangi, dan memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Bara Raja Cirebon pada Senin (8/6), terdapat 13 weton yang disebut memiliki nasib emas karena dianugerahi rezeki melimpah dan keberuntungan yang terus menyertai mereka menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Orang dengan weton Rabu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol dan kemampuan mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Karakter mereka yang bertanggung jawab dan bijaksana membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya.

Perjalanan finansial mereka diprediksi akan selalu lancar dengan aliran rezeki yang konsisten. Berdasarkan primbon, mereka tidak akan mengalami kesulitan keuangan yang berarti dalam hidupnya.

2. Rabu Wage

Dengan karakter yang mengayomi, weton ini mencerminkan sosok pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki rekan sumur sinamba yang berarti dekat dengan kecerdasan dan kreativitas.

Kegigihan mereka dalam mencapai hasil terbaik menjadi modal utama kesuksesan. Kombinasi dari sifat-sifat positif ini membawa mereka pada keberuntungan finansial yang berlimpah.