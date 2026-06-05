4 Zodiak yang Kewalahan Saat Pacaran, Tidak Minat Saat Harus Memenuhi Standar Tren Couple Goals Media Sosial

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com - Dunia percintaan modern kerap terasa berat bagi keempat zodiak ini. Hal-hal tersebut membuat mereka merasa kewalahan.
Saat mereka mau membuka diri untuk menerima seseorang, mereka justru terjebak ke dalam permainan perasaan dan manipulasi dari pasangan.
Terkadang, standar couple goals di sosial media juga membuat mereka merasa tidak ingin merasakan cinta.
Mengutip informasi dari laman /collective.world/ empat zodiak ini paling berpotensi mengalami kelelahan saat berpacaran dengan seseorang.
Capricorn
Capricorn kesulitan memahami mengapa banyak orang lebih memilih memberikan petunjuk samar daripada berbicara secara jujur dan blak-blakan mengenai perasaan mereka.
Capricorn lelah dengan dunia pacaran modern karena mengedepankan manipulasi dan permainan emosional.
Cancer
Cancer lelah dicap terlalu bergantung pada pasangan. Dunia pacaran modern terasa melelahkan bagi cancer. Mereka ingin menunjukkan kasih sayang yang tulus, tanpa anggapan miring bahwa mereka terlalu berlebihan saat mencintai seseorang.
Pisces
Pisces tidak pandai berpura-pura. Mereka kerap menyembunyikan perasaan, menahan pujian, dan bersikap seolah tidak peduli.
Padahal yang mereka inginkan hanyalah menunjukkan kasih sayang pada sosok yang mereka sukai.
Taurus
Taurus tidak memiliki energi untuk terus menerus keluar ngedate sepanjang minggu. Mereka tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk keluar dan jalan-jalan. Taurus merasa lelah karena harus selalu keluar dan bersosialisasi dengan banyak orang.
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