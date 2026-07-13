Seo In Guk dan Park Ji Hyun Resmi Pacaran Diam-Diam di Drama See You at Work Tomorrow!

JawaPos.com – See You at Work Tomorrow memasuki babak baru yang semakin menarik. Dilansir dari Soompi, setelah akhirnya saling mengungkapkan perasaan, karakter Kang Si Woo yang diperankan Seo In Guk dan Cha Ji Yoon yang dibawakan Park Ji Hyun kini resmi memulai hubungan asmara secara diam-diam.

Episode sebelumnya sukses membuat penonton ikut bahagia saat Kang Si Woo mengaku bahwa seluruh perhatian yang ia berikan kepada Cha Ji Yoon selama ini berawal dari rasa cinta.

Pengakuan tersebut berakhir dengan ciuman pertama yang telah lama dinantikan penggemar, sekaligus menjadi titik balik hubungan keduanya.

Di episode terbaru, pasangan ini berusaha menyembunyikan kisah cinta mereka dari rekan-rekan kantor.

Cuplikan foto yang dirilis memperlihatkan Kang Si Woo diam-diam mengantar Cha Ji Yoon ke dekat gedung perusahaan sebelum keduanya masuk bekerja secara terpisah agar hubungan mereka tidak menimbulkan kecurigaan.

Perubahan suasana hati Cha Ji Yoon juga terlihat jelas. Ia tampak tersenyum bahagia sambil membawa buket bunga, menandakan kebahagiaan yang tengah ia rasakan.

Di sisi lain, momen romantis berlanjut ketika keduanya saling berpelukan di sebuah gang yang sepi setelah jam kerja usai, memperlihatkan sisi hangat hubungan mereka di balik kehidupan profesional.