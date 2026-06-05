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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 5 Juni 2026 | 16.33 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Yuka777) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Yuka777)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup produktif bagi Libra. Berbagai aktivitas dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai rencana, sehingga memberikan rasa puas atas pencapaian yang diraih.

Energi positif yang Libra miliki akan membantu menyelesaikan berbagai komitmen dengan lebih mudah. Kesungguhan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas menjadi kunci yang membuat hari ini terasa lebih lancar dan menyenangkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (5/6), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini diprediksi berlangsung aktif dan penuh kegiatan. Anda akan merasa lebih bersemangat dalam menjalankan berbagai tanggung jawab yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan memenuhi komitmen akan memberikan rasa bahagia sekaligus kepuasan tersendiri.

Cinta Libra

Hubungan asmara berjalan cukup harmonis. Anda mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan sehingga berbagai hal dapat dibicarakan dengan lebih terbuka.

Pemahaman yang kuat di antara Anda dan pasangan menjadi faktor utama yang menciptakan suasana nyaman dalam hubungan. Bagi Libra yang masih lajang, sikap hangat dan mudah bergaul dapat membantu membuka peluang menjalin kedekatan dengan seseorang yang menarik perhatian.

Karier Libra

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Ada kemungkinan Anda perlu melakukan perjalanan dinas atau menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan di luar rutinitas sehari-hari.

Editor: Bintang Pradewo
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