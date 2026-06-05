Ramalan Zodiak Libra 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin termotivasi oleh keinginan kuat untuk menjadi efisien. Libra akan lebih dari mampu mengatasi rintangan apa pun yang dihadapi hari ini.

Meskipun mungkin sangat senang dengan keadaan hidup saat ini, libra juga harus bersyukur atas orang-orang luar biasa yang ada dalam hidup. Mereka memiliki dukungan yang tak tergoyahkan dalam semua upaya yang libra lalukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 5 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Jangan terlalu terbawa perasaan dan pastikan zodiak libra menilai pro dan kontra saat akan memulai hubungan baru. Terkait karir, libra akan menemukan beberapa petunjuk untuk peluang karir yang baik dan mungkin datang secara tiba-tiba.

Sementara itu, tanyakan kesehatan orang-orang terdekat, karena mungkin ada seseorang yang merasa sedikit kurang sehat. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.

Cinta Libra

Saat ini, pastikan libra menilai semua pro dan kontra jika akan memulai hubungan baru. Jangan sampai terbawa perasaan, karena libra perlu menggunakan pikiran rasional agar hubungan ini berhasil.

Libra mungkin akan terjerat, meskipun ini mungkin bukan skenario terbaik. Hubungan asmara hanya akan berhasil jika libra benar-benar jernih dalam berpikir dan jujur ​​dengan emosi yang dirasakan.