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Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keuntungan finansial Leo mungkin terjadi, tetapi tahan diri untuk tidak berfoya-foya sampai intuisi memberikan lampu hijau.

Sementara Libra pertimbangkan investasi dengan cermat.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Sabtu 6 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Ledakan keberanian romantis memungkinkan Anda untuk dengan bangga menunjukkan perasaan, jangan takut untuk menunjukkan kerentanan.

Di tempat kerja, kepercayaan diri Anda memenangkan dukungan, tetapi kerja sama tim adalah kunci sukses Anda.

Keuntungan finansial mungkin terjadi, tetapi tahan diri untuk tidak berfoya-foya sampai intuisi memberikan lampu hijau.

Tertawa adalah obat terbaik untuk masalah kesehatan ringan.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Hanny Suwindari
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