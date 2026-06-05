Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin termotivasi oleh keinginan kuat untuk menjadi efisien. Libra akan lebih dari mampu mengatasi rintangan apa pun yang dihadapi hari ini.

Meskipun mungkin sangat senang dengan keadaan hidup saat ini, libra juga harus bersyukur atas orang-orang luar biasa yang ada dalam hidup. Mereka memiliki dukungan yang tak tergoyahkan dalam semua upaya yang libra lalukan.

Zodiak scorpio mungkin merasa tersesat dan terputus. Pikiran scorpio tampaknya dipenuhi dengan masalah yang berkaitan dengan hubungan tertentu baru-baru ini.

Scorpio cenderung terlalu mudah mempercayai orang lain. Pastikan scorpio mengenal seseorang dengan baik sebelum mempercayainya secara membabi buta.

Hanya karena memiliki masalah, bukan berarti scorpio harus mengisolasi diri dari orang-orang di sekitar. Percakapan dari hati ke hati dengan teman dekat atau anggota keluarga akan membantu scorpio membuka pikiran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 5 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Jangan terlalu terbawa perasaan dan pastikan zodiak libra menilai pro dan kontra saat akan memulai hubungan baru. Terkait karir, libra akan menemukan beberapa petunjuk untuk peluang karir yang baik dan mungkin datang secara tiba-tiba.

Sementara itu, tanyakan kesehatan orang-orang terdekat, karena mungkin ada seseorang yang merasa sedikit kurang sehat. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.