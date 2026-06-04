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Naila Putri Saragih
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.07 WIB

7 Zodiak yang Paling Cocok dengan Pisces, Siap Jadi Pasangan Ideal!

Ilustrasi zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Pisces hidup di antara dunia nyata dan dunia perasaan dan mereka butuh pasangan yang bisa mengikuti keduanya. Mereka mencari hubungan yang dalam, penuh makna, dan tidak sekadar permukaan.

Melansir dari laman millionbloom.com dan hdmall.id, zodiak terbaik untuk Pisces adalah mereka yang mampu memberikan kekuatan emosional, stabilitas, atau romantisme yang sefrekuensi.

Berikut adalah tujuh zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Pisces, berdasarkan karakteristik dan kecocokan elemen astrologi mereka.

1. Scorpio 

Scorpio dan Pisces membentuk koneksi emosional yang sangat kuat keduanya adalah elemen air yang intuitif dan penuh perasaan. Scorpio yang loyal dan protektif memberikan Pisces rasa aman yang sangat dibutuhkan, sementara Pisces yang lembut dan empatik meredakan sisi keras Scorpio. Hubungan ini penuh kepercayaan dan keterbukaan emosional yang dalam.

2. Cancer 

Cancer dan Pisces adalah sesama elemen air yang langsung "klik" secara emosional. Keduanya menghargai kasih sayang, kelembutan, dan kedekatan pribadi. Cancer menghadirkan perlindungan dan stabilitas emosional yang sangat berharga bagi Pisces, sementara Pisces membawa romantisme dan imajinasi yang membuat hidup Cancer terasa lebih berwarna.

3. Taurus 

Taurus yang stabil dan setia menjadi jangkar yang sempurna untuk Pisces yang suka melayang. Taurus menghargai loyalitas dan kenyamanan dua hal yang membuat Pisces merasa sangat dihargai dan aman. Sebaliknya, Pisces membawa kehangatan emosional dan sentuhan romantis yang membuat hubungan terasa lebih dalam dan bermakna.

4. Capricorn 

Editor: Candra Mega Sari
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