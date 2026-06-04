7 Zodiak Ini Paling Cocok dengan Virgo, Selalu Jauh dari Drama

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Yuka777)
Jawapos.com - Virgo sering dianggap terlalu pemilih dalam urusan cinta dan itu bukan tanpa alasan.
Sebagai zodiak yang hidup dengan logika dan standar tinggi, Virgo butuh pasangan yang bisa mengimbangi kecerdasan sekaligus menyentuh sisi emosionalnya yang dalam.
Melansir millionbloom.com, zodiak terbaik untuk Virgo adalah mereka yang membawa stabilitas, kedalaman emosional, atau keseimbangan antara logika dan perasaan.
1. Taurus
Sesama elemen tanah, Virgo dan Taurus langsung memiliki pondasi yang kuat: keduanya mengutamakan kestabilan, komitmen, dan keamanan dalam hubungan. Taurus menghargai kecerdasan dan perhatian Virgo terhadap detail, sementara Virgo mengagumi loyalitas dan keteguhan Taurus. Pasangan ini cocok untuk membangun masa depan bersama secara serius.
2. Capricorn
Virgo dan Capricorn adalah sesama elemen tanah yang ambisius dan berorientasi pada tujuan. Keduanya menghargai kerja keras, pencapaian, dan rencana jangka panjang. Dalam hubungan, mereka cenderung saling mendorong untuk menjadi versi terbaik diri masing-masing menjadikan pasangan ini semacam power couple yang solid.
3. Cancer
Meskipun berbeda elemen Virgo tanah, Cancer air keduanya justru saling melengkapi dengan indah. Cancer membantu Virgo untuk lebih terhubung dengan perasaan dan intuisi mereka, sementara Virgo membantu Cancer untuk tetap realistis dan terorganisasi. Keduanya juga dikenal sebagai zodiak yang sangat berkomitmen dalam hubungan.
4. Scorpio
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