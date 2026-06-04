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Kamis, 4 Juni 2026 | 21.58 WIB

3 Zodiak yang Keberuntungannya Merekah di Bulan Juni 2026, Rezeki Bikin Dompet Tak Pernah Kekurangan Uang

Ilustrasi zodiak yang diramalkan keberuntungannya merekah di bulan Juni 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang diramalkan keberuntungannya merekah di bulan Juni 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan seseorang selalu menjadi rahasia yang tidak terungkap kapan kedatangannya.

Seseorang bisa saja menjalani hari dengan penuh ketidakberuntungan sementara di waktu lain begitu hoki.

Dalam penerawangan astrolog, di pertengahan tahun 2026 ini dikatakan akan ada sejumlah pihak yang kehokiannya datang dalam waktu dekat sembari membawa banyak rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, inilah zodiak yang diramalkan keberuntungannya merekah di bulan Juni 2026 saat rezeki membuat dompet tak pernah kekurangan uang. 

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak Virgo dimungkinkan memperoleh hoki di bulan Juni 2026 ini.

Astrolog memprediksi, keberuntungan akan membawakan mereka pekerjaan baru atau hal lain yang berkaitan dengan asmara.

Rezeki yang diperoleh juga diyakini tidak datang karena hoki semata, melainkan karena mereka layak mendapatkannya.

Sebagai orang yang dikenal pekerja keras, pantang menyerah dan punya semangat tinggi, hal ini membuat mereka disenangi untuk dipekerjakan. 

2. Zodiak Libra

Editor: Candra Mega Sari
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