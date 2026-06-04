Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Naila Putri Saragih
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.42 WIB

Seolah Takdir, 7 Zodiak Ini Paling Cocok dengan Scorpio

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik/andriandwic) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik/andriandwic)

Jawapos.com - Dalam astrologi, Scorpio sering disebut sebagai zodiak paling kompleks penuh loyalitas, tapi juga mudah terluka jika kepercayaan dikhianati.

Mereka membutuhkan pasangan yang mampu mencocokkan intensitas emosional mereka, bukan melarikan diri darinya.

Melansir millionbloom.com dan hdmall.id, zodiak terbaik untuk Scorpio adalah mereka yang berasal dari elemen air dan tanah, karena keduanya punya kedalaman dan kestabilan yang sejalan dengan kebutuhan Scorpio.

1. Cancer 

Cancer dan Scorpio sama-sama berasal dari elemen air, sehingga keduanya memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi. Mereka bisa saling memahami tanpa banyak kata sebuah koneksi intuitif yang jarang ditemukan dengan zodiak lain. Cancer memberikan kehangatan dan rasa aman yang dibutuhkan Scorpio, sementara Scorpio menjadi pelindung kuat yang selalu ada untuk Cancer.

2. Pisces 

Scorpio dan Pisces membentuk salah satu pasangan paling harmonis dalam zodiak. Keduanya berbagi kedalaman emosional dan kemampuan intuitif yang membuat hubungan mereka terasa sangat personal dan bermakna. Pisces yang lembut mampu meredakan sisi gelap Scorpio, sementara Scorpio memberikan kekuatan dan arah yang sering dibutuhkan Pisces.

3. Virgo 

Meski berbeda elemen Virgo adalah tanah, Scorpio adalah air keduanya justru saling melengkapi dengan sangat baik. Virgo yang praktis dan berorientasi detail mengimbangi intensitas Scorpio, sementara Scorpio memberi kedalaman emosional yang membuat Virgo merasa benar-benar dipahami. Keduanya juga sama-sama mencari hubungan jangka panjang yang berkomitmen.

4. Taurus 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak Dikenal Bermental Baja, Sosoknya Lebih Kuat dari Kebanyakan Orang - Image
Zodiak

6 Zodiak Dikenal Bermental Baja, Sosoknya Lebih Kuat dari Kebanyakan Orang

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.37 WIB

3 Zodiak yang Keberuntungannya Merekah di Bulan Juni 2026, Rezeki Bikin Dompet Tak Pernah Kekurangan Uang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Keberuntungannya Merekah di Bulan Juni 2026, Rezeki Bikin Dompet Tak Pernah Kekurangan Uang

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.58 WIB

3 Zodiak yang Selalu Terkena Kutukan Situationship. Cinta Hanya saat Ada Butuhnya Saja - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Selalu Terkena Kutukan Situationship. Cinta Hanya saat Ada Butuhnya Saja

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.09 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore