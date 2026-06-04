Seolah Takdir, 7 Zodiak Ini Paling Cocok dengan Scorpio

Jawapos.com - Dalam astrologi, Scorpio sering disebut sebagai zodiak paling kompleks penuh loyalitas, tapi juga mudah terluka jika kepercayaan dikhianati.

Mereka membutuhkan pasangan yang mampu mencocokkan intensitas emosional mereka, bukan melarikan diri darinya.

Melansir millionbloom.com dan hdmall.id, zodiak terbaik untuk Scorpio adalah mereka yang berasal dari elemen air dan tanah, karena keduanya punya kedalaman dan kestabilan yang sejalan dengan kebutuhan Scorpio.

1. Cancer

Cancer dan Scorpio sama-sama berasal dari elemen air, sehingga keduanya memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi. Mereka bisa saling memahami tanpa banyak kata sebuah koneksi intuitif yang jarang ditemukan dengan zodiak lain. Cancer memberikan kehangatan dan rasa aman yang dibutuhkan Scorpio, sementara Scorpio menjadi pelindung kuat yang selalu ada untuk Cancer.

2. Pisces

Scorpio dan Pisces membentuk salah satu pasangan paling harmonis dalam zodiak. Keduanya berbagi kedalaman emosional dan kemampuan intuitif yang membuat hubungan mereka terasa sangat personal dan bermakna. Pisces yang lembut mampu meredakan sisi gelap Scorpio, sementara Scorpio memberikan kekuatan dan arah yang sering dibutuhkan Pisces.

3. Virgo

Meski berbeda elemen Virgo adalah tanah, Scorpio adalah air keduanya justru saling melengkapi dengan sangat baik. Virgo yang praktis dan berorientasi detail mengimbangi intensitas Scorpio, sementara Scorpio memberi kedalaman emosional yang membuat Virgo merasa benar-benar dipahami. Keduanya juga sama-sama mencari hubungan jangka panjang yang berkomitmen.