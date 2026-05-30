11 Ucapan yang Menunjukkan Seseorang Lemah Secara Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi membedakan dengan jelas antara seseorang yang rentan secara emosional dan seseorang yang memang lemah emosional dalam cara mereka merespons kehidupan.

Tanda-tanda kelemahan emosional paling mudah dikenali melalui ucapan-ucapan berulang yang mencerminkan ketidakmampuan mengambil tanggung jawab atas diri sendiri.

Orang yang lemah emosional cenderung egois dan belum melakukan kerja batin yang diperlukan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sebelas ucapan yang hampir selalu diulang oleh orang-orang yang lemah emosional berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. "Kayaknya aku memang orang yang buruk"

Orang yang lemah emosional tidak tahu cara melewati rasa tidak nyaman yang muncul saat menerima kritik atau umpan balik yang tidak menyenangkan.

Profesor Thomas G. Plante menjelaskan bahwa kritik sering dirasakan sebagai serangan terhadap harga diri, sehingga orang cenderung membelokkannya demi melindungi ego.

2. "Kamu terlalu sensitif"