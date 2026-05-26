Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Emilia Nailun Naja
Selasa, 26 Mei 2026 | 14.48 WIB

7 Ucapan Idul Adha 2026 yang Singkat, Hangat, dan Cocok Dikirim ke Orang Terdekat

Ilustrasi merayakan hari raya Idul Adha. (Freepik)

 

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 kembali menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia.
 
Penetapan tersebut diumumkan pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama (Kemenag) setelah menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada 18 Mei 2026.
 
Perayaan yang identik dengan ibadah kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging kepada sesama, tetapi juga mengingat makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
 
 
Selain menjalankan salat Id dan berkumpul bersama keluarga, tradisi saling mengirim ucapan selamat juga masih menjadi cara sederhana untuk menjaga silaturahmi.
 
Tak harus panjang, ucapan yang singkat dan tulus justru sering terasa lebih hangat saat diterima.
 
Berikut adalah 7 inspirasi ucapan Idul Adha 2026 yang singkat, sangat cocok dikirimkan melalui pesan singkat atau dijadikan takarir (caption) media sosial.
 
1. Penuh Doa dan Keikhlasan
“Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga segala doa baik dikabulkan dan hati kita selalu diberi keikhlasan serta keberkahan. Mohon maaf lahir dan batin.”
 
2. Hangat untuk Keluarga Tercinta
“Selamat Idul Adha untuk keluarga tercinta. Semoga rumah kita selalu dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang baik.”
 
3. Sederhana tapi Menyentuh
“Di hari yang penuh berkah ini, semoga kita selalu diberi hati yang lapang, langkah yang baik, dan hidup yang penuh syukur. Selamat Idul Adha.”
 
4. Cocok untuk Teman Dekat
“Selamat Hari Raya Idul Adha! Semoga semangat berbagi dan saling peduli selalu ada dalam hidup kita. Mohon maaf lahir batin, ya.”
 
5. Pas untuk Caption Media Sosial
“Selamat Idul Adha 2026. Semoga hari raya ini membawa ketenangan, kebersamaan, dan banyak momen hangat bersama orang tersayang.”
 
6. Ringan dan Lebih Santai
“Selamat Idul Adha! Semoga harimu menyenangkan, makanannya enak, dan kumpul keluarganya penuh cerita baik.”
 
7. Harapan Baik di Hari Raya
“Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini membawa berkah untuk hari-hari berikutnya.”
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Pendapat Ulama 4 Madzhab Soal Hukum Potong Kuku dan Rambut Ketika Berkurban - Image
Islami

Pendapat Ulama 4 Madzhab Soal Hukum Potong Kuku dan Rambut Ketika Berkurban

Senin, 25 Mei 2026 | 23.50 WIB

7 Ucapan Idul Adha 2026 Singkat Namun Menyentuh, Cocok untuk Keluarga dan Teman - Image
Lifestyle

7 Ucapan Idul Adha 2026 Singkat Namun Menyentuh, Cocok untuk Keluarga dan Teman

Senin, 25 Mei 2026 | 21.51 WIB

Niat Kurban untuk Diri Sendiri di Momen Lebaran Idul Adha 2026 - Image
Islami

Niat Kurban untuk Diri Sendiri di Momen Lebaran Idul Adha 2026

Senin, 25 Mei 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore