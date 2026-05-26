7 Ucapan Idul Adha 2026 yang Singkat, Hangat, dan Cocok Dikirim ke Orang Terdekat

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 kembali menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Penetapan tersebut diumumkan pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama (Kemenag) setelah menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada 18 Mei 2026.

Perayaan yang identik dengan ibadah kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging kepada sesama, tetapi juga mengingat makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menjalankan salat Id dan berkumpul bersama keluarga, tradisi saling mengirim ucapan selamat juga masih menjadi cara sederhana untuk menjaga silaturahmi.

Tak harus panjang, ucapan yang singkat dan tulus justru sering terasa lebih hangat saat diterima.

Berikut adalah 7 inspirasi ucapan Idul Adha 2026 yang singkat, sangat cocok dikirimkan melalui pesan singkat atau dijadikan takarir (caption) media sosial.

1. Penuh Doa dan Keikhlasan

“Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga segala doa baik dikabulkan dan hati kita selalu diberi keikhlasan serta keberkahan. Mohon maaf lahir dan batin.”

2. Hangat untuk Keluarga Tercinta

“Selamat Idul Adha untuk keluarga tercinta. Semoga rumah kita selalu dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang baik.”

3. Sederhana tapi Menyentuh

“Di hari yang penuh berkah ini, semoga kita selalu diberi hati yang lapang, langkah yang baik, dan hidup yang penuh syukur. Selamat Idul Adha.”

4. Cocok untuk Teman Dekat

“Selamat Hari Raya Idul Adha! Semoga semangat berbagi dan saling peduli selalu ada dalam hidup kita. Mohon maaf lahir batin, ya.”

5. Pas untuk Caption Media Sosial

“Selamat Idul Adha 2026. Semoga hari raya ini membawa ketenangan, kebersamaan, dan banyak momen hangat bersama orang tersayang.”

6. Ringan dan Lebih Santai

“Selamat Idul Adha! Semoga harimu menyenangkan, makanannya enak, dan kumpul keluarganya penuh cerita baik.”

7. Harapan Baik di Hari Raya

“Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini membawa berkah untuk hari-hari berikutnya.”