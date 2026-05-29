Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 29 Mei 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa energi yang cukup positif bagi Pisces. Berbagai hal yang dikerjakan berpeluang berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga rasa percaya diri Anda ikut meningkat.

Selain keberhasilan dalam aktivitas sehari-hari, kesempatan untuk memperluas relasi juga terbuka lebar. Pisces juga diprediksi akan mengalamk pertemuan dengan orang baru yang dapat menjadi salah satu hal menarik sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (29/5), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang menjanjikan bagi Pisces untuk meraih keberhasilan. Berbagai usaha yang dilakukan berpotensi menunjukkan hasil positif dan membantu Anda merasa lebih optimistis dalam menjalani aktivitas. Peluang bertemu teman baru atau membangun jaringan yang lebih luas juga cukup besar.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara dipenuhi nuansa romantis yang lebih kuat dari biasanya. Perasaan hangat dan perhatian yang Anda tunjukkan akan tercermin dengan baik kepada pasangan.

Kondisi ini membantu mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Bagi Pisces yang sedang menjalin hubungan, hari ini menjadi momen tepat untuk memperkuat kedekatan emosional.

Karier Pisces

Karier dan pekerjaan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Anda berpotensi memperoleh hasil kerja yang memuaskan berkat kemampuan alami dan kualitas diri yang dimiliki.

Ketelitian serta dedikasi dalam bekerja memungkinkan Anda menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Momentum ini dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan kerja sekaligus membuka peluang baru.

Kesehatan Pisces

Kondisi kesehatan secara umum cukup baik, meski ada kemungkinan muncul rasa tidak nyaman seperti nyeri pada area paha. Karena itu, menjaga keseimbangan aktivitas dan waktu istirahat tetap penting dilakukan.

Editor: Sabik Aji Taufan
