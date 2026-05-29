Ramalan Zodiak Scorpio 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio. (Magnific/soponyono1)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menuntut Scorpio untuk lebih waspada dalam mengambil keputusan. Sejumlah situasi yang tidak terduga berpotensi muncul dan memengaruhi kenyamanan maupun stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Meski demikian, bukan berarti hari ini hanya dipenuhi tantangan. Mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat spiritual dan menjaga ketenangan batin dapat membantu Scorpio menemukan keseimbangan sekaligus menghadapi tekanan dengan lebih bijak.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Jumat (29/5), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini mengharuskan Anda lebih berhati-hati karena ada potensi mengalami kerugian atau situasi yang kurang menguntungkan. Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru dalam bertindak maupun membuat keputusan penting. Sikap tenang dan penuh pertimbangan akan sangat membantu mengurangi risiko yang mungkin muncul.
Kehidupan asmara memerlukan pengendalian emosi dan sikap yang lebih terbuka. Anda mungkin menyimpan perasaan egois atau terlalu berfokus pada sudut pandang pribadi, yang berpotensi memengaruhi keharmonisan hubungan.
Untuk menjaga hubungan tetap hangat, cobalah lebih memahami kebutuhan dan perasaan pasangan. Komunikasi yang jujur dan saling menghargai akan membantu mengurangi kesalahpahaman.
Karier dan pekerjaan diprediksi berjalan cukup menantang. Ada kemungkinan Anda kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, sehingga target yang diharapkan belum dapat tercapai secara maksimal.
Situasi ini dapat menjadi perhatian atasan, sehingga Anda perlu meningkatkan fokus dan pengelolaan waktu. Menyusun prioritas kerja dengan lebih rapi akan membantu mengurangi tekanan sepanjang hari.
Kesehatan perlu menjadi perhatian serius karena stres dan rasa nyeri pada kaki berpotensi mengganggu aktivitas. Kondisi ini bisa dipicu oleh kelelahan maupun tekanan mental yang menumpuk.
