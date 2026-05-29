Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 29 Mei 2026: Saatnya Menjaga Hati dan Batasan Diri

Pemilik zodiak Pisces akan merasakan suasana hati yang lebih tenang dan penuh kelembutan sejak pagi hari.

Energi dari hubungan harmonis antara Bulan dan Venus membantu Pisces lebih percaya pada intuisi dan perasaannya sendiri.

Hal-hal sederhana seperti perhatian kecil, waktu istirahat yang cukup, atau percakapan hangat bisa membantu memulihkan semangat dan menjaga keseimbangan emosi.

Menjelang malam, pengaruh Venus yang berseberangan dengan Saturnus membawa pelajaran penting tentang batasan diri.

Pisces mungkin mulai menyadari bahwa memberi terlalu banyak energi tanpa mendapatkan timbal balik yang seimbang justru bisa melelahkan secara emosional.

Hari ini menjadi momen yang tepat untuk belajar melindungi hati tanpa kehilangan sisi lembut yang menjadi kekuatan alami Pisces.

Berikut ramalan zodiak Pisces pada hari Jumat, 29 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.