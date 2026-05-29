Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 29 Mei 2026 | 16.13 WIB

Ramalan Zodiak Libra 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra. (Magnific/soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Libra. (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini tampaknya diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Libra. Berbagai hal mungkin tidak berjalan semulus yang diharapkan, sehingga Anda perlu lebih sabar dalam menghadapi situasi yang berkembang.

Meski demikian, kondisi ini bukan berarti Libra tidak bisa melewatinya dengan baik. Mengelola emosi dan menjaga ketenangan menjadi kunci utama agar tekanan yang muncul tidak mengganggu keseimbangan hidup maupun produktivitas sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (29/5), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini cenderung berlangsung cukup pasif dan menuntut kesabaran ekstra. Anda mungkin merasa usaha yang dilakukan belum memberikan hasil sesuai harapan, sehingga memunculkan tekanan batin atau rasa kurang puas. Agar tetap tenang, cobalah meluangkan waktu untuk relaksasi melalui meditasi, yoga, atau aktivitas yang membantu menenangkan pikiran.

Cinta Libra

Kehidupan asmara berpotensi mengalami sedikit gangguan akibat rasa tidak aman yang tersimpan dalam pikiran. Perasaan ini bisa tanpa sadar Anda tunjukkan kepada pasangan dan memengaruhi suasana hubungan.

Penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Hindari membiarkan prasangka berkembang, karena sikap saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan tetap terjaga.

Karier Libra

Karier dan pekerjaan diprediksi menghadirkan tantangan yang cukup berat. Tanggung jawab yang bertambah dapat membuat Anda merasa terbebani dan sulit menikmati kenyamanan dalam bekerja.

Meski demikian, situasi ini juga menjadi kesempatan untuk melatih ketahanan dan kemampuan mengatur prioritas. Tetap fokus pada tugas utama agar tekanan tidak mengganggu kualitas pekerjaan Anda.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian lebih, terutama terkait masalah pada kulit seperti rasa gatal atau iritasi ringan. Tubuh juga membutuhkan pola hidup yang lebih seimbang agar tetap bugar.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Jumat, 29 Mei 2026: Tetap Tenang dan Bangun Stabilitas yang Lebih Kuat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Jumat, 29 Mei 2026: Tetap Tenang dan Bangun Stabilitas yang Lebih Kuat

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Jumat, 29 Mei 2026: Belajar Sabar dan Memilih yang Benar-Benar Bernilai - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Jumat, 29 Mei 2026: Belajar Sabar dan Memilih yang Benar-Benar Bernilai

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 30 Mei 2026: Saat Tepat untuk Percaya Diri dan Mengikuti Insting - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 30 Mei 2026: Saat Tepat untuk Percaya Diri dan Mengikuti Insting

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.03 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore