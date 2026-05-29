Siap-Siap Bikin Iri! 3 Zodiak Ini Bakal Alami Kisah Cinta Super Romantis Mulai Jumat Ini

JawaPos.com - Mulai Jumat, 29 Mei 2026, kehidupan asmara beberapa orang diprediksi bakal mengalami perubahan besar yang sangat positif. Planet dan energi semesta sedang bekerja sama untuk membukakan pintu menuju lembaran baru yang penuh dengan kasih sayang.

Pergeseran energi ini terjadi berkat adanya transit astrologi dari Lilith yang bergerak maju secara langsung. Fenomena kosmik ini dikenal menakjubkan sekaligus menantang, karena memaksa kita untuk melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Dilansir dari YourTango, ketika Lilith bersikap langsung, kita mulai berpikir dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, terutama dalam hal cinta. Pada hari Jumat, beberapa standar kita akan berubah , dan tampaknya itulah yang kita butuhkan.

Bagi sebagian orang, momen ini menjadi pembuktian bahwa perjuangan dalam mempertahankan hubungan tidak akan sia-sia. Selama kita mau jujur dan tulus dengan pasangan, energi semesta akan membantu meluruskan jalannya. Hasilnya, jalinan romansa yang sempat terasa hambar atau kaku akan kembali menghangat.

Dari seluruh tanda bintang, ada tiga zodiak paling beruntung yang akan merasakan langsung indahnya masa transisi ini. Hubungan cinta mereka diprediksi bakal makin lengket, penuh keterbukaan, dan jauh dari drama. Yuk, simak apakah zodiakmu atau pasanganmu termasuk salah satunya!

1. Cancer: Tumbuhnya Rasa Percaya dan Kehangatan Sejati Cancer akhirnya bisa tersenyum lebar karena keraguan yang selama ini mengganjal di hati perlahan mulai sirna. Pasanganmu akan menunjukkan tindakan nyata yang membuatmu merasa sangat dihargai dan aman di dekatnya. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk membawa hubungan kalian ke arah yang lebih serius.

Pada hari Jumat, selama Lilith bergerak langsung, akan menjadi cukup jelas bahwa orang yang bersama Anda menunjukkan sesuatu yang tak dapat disangkal kebaikannya. Anda melihat kejujuran dan ketulusan hati mereka, dan Anda menyadari bahwa mereka sangat mencintai Anda. Momen manis ini bakal bikin hatimu meleleh.

Inilah saatnya kamu mulai mengembangkan kepercayaan sejati pada mereka , Cancer. Selama transit ini, kamu tidak berhenti menghakimi atau menganalisis. Sebaliknya, kamu menerima apa yang mereka berikan, dan membiarkan dirimu mengaguminya. Sikap pasrah yang positif ini justru membuat ikatan kalian makin kuat.

Energi Lilith kuat dan mementingkan diri sendiri, tetapi saat ini, itu adalah hal yang baik. Kita ingin bahagia dalam kehidupan cinta kita. Bahkan, Anda tidak punya alasan untuk tidak bahagia dalam kehidupan cinta Anda selama waktu ini. Jadi, nikmati saja setiap momen romantis yang datang hari ini.