Mental Baja! 3 Zodiak Ini Selalu Berhasil Mengatasi Segala Rintangan Hidup

JawaPos.com - Hidup ini memang penuh dengan teka-teki, kadang di atas dan kadang di bawah. Menariknya, saat badai masalah datang bertubi-tubi, ada sekelompok orang yang seolah punya kekuatan super untuk tetap berdiri tegak dan tersenyum. Mereka seperti punya magnet keberuntungan yang membuat segala urusan pelan-pelan beres dengan sendirinya.

Ternyata, rahasia ketangguhan ini bisa diintip lewat ilmu astrologi. Para ahli bintang mengonfirmasi bahwa ada tiga zodiak yang selalu berhasil mengatasi segala rintangan, apa pun badai yang sedang menghantam kehidupan mereka. Mulai dari urusan dompet kering sampai patah hati yang paling berat, masalah-masalah itu tidak akan bisa membuat mereka terpuruk dalam waktu yang lama.

Melihat ketangguhan mereka, orang awam mungkin mengira kalau jalan hidup mereka selalu mulus tanpa hambatan. Namun, anggapan tersebut sebenarnya kurang tepat. Dilansir dari YourTango, seolah-olah mereka dipicu oleh Alam Semesta itu sendiri untuk memiliki mental baja yang luar biasa sejak lahir.

Kombinasi antara sifat pantang menyerah dan karakter yang unik membuat tanda bintang ini selalu punya jalan keluar. Alih-alih meratapi nasib, mereka justru memanfaatkan situasi sulit sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Penasaran siapa saja mereka?

1. Taurus: Si Banteng Keras Kepala yang Hobi Kejar Kemakmuran Taurus menempati posisi pertama sebagai zodiak yang selalu berhasil mengatasi segala rintangan hidup. Karakter dasar kamu yang dilambangkan oleh banteng membuatmu tumbuh menjadi sosok yang punya pendirian sangat teguh. Ketika orang-orang di sekitarmu memilih untuk menyerah pada keadaan, kamu justru akan makin tertantang untuk maju.

Menurut Luckii Sevns Tarot, karena Taurus diperintah oleh Venus, planet yang mengatur kemewahan, cinta, dan nilai-nilai, tidak ada keraguan jika Taurus akan melakukan apa pun untuk mencapai hal-hal tersebut, bahkan jika itu bekerja berarti sangat keras atau memberikan jam tidur untuk mencapai puncak. Tekad kuat inilah yang menjadi modal utamamu.

Kamu adalah tipe orang yang tidak keberatan untuk lembur atau mengorbankan waktu santai demi mewujudkan impian. Sifat inilah yang membuat pintu rezeki dan keberuntungan selalu terbuka lebar bagi para pemilik zodiak Taurus di mana pun berada.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika mereka akan menarik kekayaan dan kemakmuran yang luar biasa sepanjang hidup mereka. Salahkan saja ketahanan atau sifat keras kepala mereka. Namun, karena planet Venus mereka, mereka secara alami tertarik pada hal-hal terbaik dalam hidup, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencapainya, tidak peduli apa pun yang mencoba menghalangi mereka.