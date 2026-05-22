Primbon Jawa Menyebut 8 Weton Ini Akan Mendapat Rezeki Tak Terduga dan Kehidupannya Akan Lebih Makmur di 2026

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sejak dahulu sering dikaitkan dengan perjalanan hidup, karakter, hingga keberuntungan seseorang.

Banyak masyarakat meyakini bahwa setiap weton memiliki energi berbeda yang dapat memengaruhi jalan rezeki dan nasib di masa depan.

Dalam primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura keberuntungan yang semakin kuat ketika memasuki fase tertentu dalam hidup.

Pemilik weton ini disebut lebih mudah menemukan peluang besar, mendapatkan bantuan dari orang sekitar, hingga mengalami peningkatan finansial yang tidak disangka-sangka.

Perjalanan menuju kehidupan makmur memang tidak selalu berjalan mulus.

Sebagian orang harus melewati masa sulit, kegagalan, bahkan tekanan hidup sebelum akhirnya menikmati hasil yang lebih baik.

Namun menurut primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki garis rezeki yang sulit terputus sehingga perlahan mampu bangkit dan menikmati kehidupan lebih nyaman.

Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah delapan weton yang dipercaya akan mendapatkan rezeki tak terduga dan kehidupan lebih makmur di 2026 menurut primbon Jawa.

1. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan yang hangat dan mudah disukai banyak orang.

Mereka sering membangun hubungan sosial dengan baik sehingga peluang rezeki kerap datang melalui relasi yang tidak terduga.

Dalam primbon Jawa, Jumat Legi dipercaya memiliki aura keberuntungan yang cukup kuat ketika memasuki masa perubahan besar dalam hidup.

Karakter mereka yang ramah dan mudah beradaptasi membuat banyak orang percaya dan nyaman bekerja sama dengan mereka.

Pada 2026, weton ini dipercaya lebih mudah mendapatkan kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha.