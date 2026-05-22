Hidupnya Jarang Kekurangan, Inilah 9 Weton yang Sering Dikaitkan dengan Kekayaan dan Kesuksesan

Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih terus diwariskan hingga sekarang.

Banyak orang percaya bahwa weton bukan hanya berkaitan dengan hari lahir, tetapi juga menggambarkan karakter, jalan hidup, hingga keberuntungan seseorang dalam urusan rezeki dan kesuksesan.

Dalam primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat dibanding weton lainnya.

Pemilik weton ini sering disebut mudah mendapatkan peluang besar, memiliki kemampuan bertahan dalam situasi sulit, dan perlahan mencapai kehidupan yang mapan.

Meski tidak semua langsung menikmati kekayaan sejak muda, banyak weton dipercaya mampu bangkit dari kegagalan dan terus berkembang hingga hidup berkecukupan.

Karakter kuat, semangat kerja, serta kemampuan membaca peluang disebut menjadi alasan mengapa mereka sering dikaitkan dengan kesuksesan besar.

Dilansir dari kanal Youtube Tv Cirebon, inilah sembilan weton yang dipercaya memiliki aura kekayaan dan kehidupan yang jarang kekurangan menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura kepemimpinan yang cukup kuat.

Mereka sering terlihat tenang ketika menghadapi masalah dan mampu membuat orang lain merasa percaya kepada mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, weton ini juga dikenal cerdas mengambil keputusan dan cukup pandai membaca situasi.

Primbon Jawa menyebut Jumat Kliwon memiliki garis rezeki yang besar karena kemampuan mereka membangun hubungan sosial dan peluang usaha.

Meski terkadang harus menghadapi banyak cobaan hidup, weton ini dipercaya selalu mampu bangkit dan memperbaiki kondisi finansialnya.

Ketika usia semakin matang, kehidupan mereka biasanya mulai terlihat lebih stabil dan penuh kenyamanan.