Hoki Besar! 9 Weton Ini Dipercaya Tidak Akan Pernah Hidup Kekurangan dan Semakin Kaya Raya di 2026

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih terus dipercaya hingga sekarang.

Banyak orang meyakini bahwa weton bukan hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga berkaitan dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga rezeki yang akan datang di masa depan.

Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura hoki yang sangat kuat.

Pemilik weton ini disebut lebih mudah mendapatkan peluang besar, bantuan tak terduga, hingga keberuntungan finansial yang membuat kehidupan mereka perlahan menjadi lebih mapan.

Meski tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus, weton-weton tertentu dipercaya memiliki kemampuan bangkit yang luar biasa.

Saat mengalami kesulitan, mereka sering menemukan jalan keluar dan peluang baru yang membantu kondisi ekonomi kembali stabil.

Tahun 2026 dipercaya menjadi masa yang cukup baik bagi beberapa weton untuk memperbaiki kehidupan finansial.

Rezeki mereka disebut semakin lancar dan peluang besar lebih mudah datang dibanding sebelumnya.

Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah sembilan weton yang dipercaya tidak akan pernah kekurangan dan semakin kaya raya di 2026 menurut primbon Jawa.

1. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan yang ramah dan mudah disukai banyak orang.

Mereka pandai menjaga hubungan sosial sehingga sering mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan hidup.

Dalam primbon Jawa, Jumat Legi dipercaya memiliki aura rezeki yang cukup kuat.

Peluang finansial mereka sering muncul dari relasi, pekerjaan baru, atau pertemuan yang tidak disangka sebelumnya.