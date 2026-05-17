Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 21 Mei 2026 | 07.16 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/vudiart)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak pisces mungkin merasa kurang termotivasi dan teralihkan dari fokus untuk meraih tujuan. Cobalah untuk tetap fokus agar mendapatkan hasil terbaik dalam karir. 

Pisces harus merencanakan strategi yang baik untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Hari ini adalah hari terbaik untuk memilih strategi agar sukses di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 21 Mei 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces mungkin akan menghabiskan hari ini dengan cara yang ekspresif dan indah bersama pasangan. Terkait karir, pisces akan menerima pengakuan yang selama ini diperjuangkan dari rekan kerja serta atasan.

Sementara itu, berhati-hatilah karena sikap ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan kecil hari ini. Terkait keuangan, pisces perlu menyusun strategi mengenai cara membangun posisi keuangan dengan tidak menghapus keuntungan yang telah diraih.

Cinta Pisces

Gairah memiliki cara untuk muncul ke permukaan, tak peduli seberapa teliti pisces menyembunyikannya. Beberapa hal memang terlalu kuat untuk ditutupi. Hari ini, pisces mungkin akan menghabiskan hari paling ekspresif dan indah bersama pasangan.

Karir Pisces

Hari ini akan menunjukkan hasil positif di sektor pekerjaan. Semua kerja keras pisces akan membuahkan hasil. Jika menjalani evaluasi oleh atasan hari ini, pisces dapat mengharapkan kabar baik. 

