Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 22.35 WIB

Punya Bakat Cerdas, 3 Tanggal Lahir Ini Terlahir dengan Otak yang Cemerlang Menurut Numerologi

Ilustrasi Orang Cerdas (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir tertentu dipercaya dapat mencerminkan karakter dan potensi seseorang sejak lahir. Ada anggapan bahwa individu yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu memiliki tingkat kecerdasan yang menonjol dibandingkan lainnya.

Mereka disebut memiliki kemampuan berpikir cepat, mudah memahami situasi, serta sering berada selangkah lebih maju secara mental dalam berbagai kondisi. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat pula sisi lain yang lebih kompleks dan tidak banyak diketahui.

Menurut numerologi, orang yang lahir pada tanggal 5, 14, dan 23 setiap bulan dianggap memiliki keunggulan dalam aspek kecerdasan dan ketajaman berpikir.

Dikutip dari Times of India, terdapat tujuh alasan yang menjelaskan mengapa tanggal lahir tersebut sering dikaitkan dengan kecerdasan tinggi dan pola pikir yang cepat.

1. Otak yang tak pernah berhenti

Orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini biasanya memiliki pikiran yang selalu sibuk. 

Mereka tidak benar-benar beristirahat, hanya berhenti sejenak karena pikiran mereka selalu bekerja, berpikir, dan membuat prediksi.

Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dalam keheningan dan melelahkan mental seiring waktu.

2. Selalu merasa bosan

Ketika membutuhkan banyak rangsangan, hidup bisa terasa membosankan dan lambat.

Orang cepat bosan ketika mereka tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka selalu mencari hal-hal baru untuk dilakukan dan dilihat.

3. Terlalu banyak keahlian, kurang fokus

Orang-orang ini mahir dalam banyak hal, tetapi itu juga bisa menjadi hal yang buruk.

Jika mahir dalam banyak hal, mereka mungkin tidak dapat fokus pada satu hal untuk waktu yang lama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
