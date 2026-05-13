Tanggal Lahir Ini Disebut Paling Tenang saat Krisis Menurut Numerologi, Sosoknya Sangat Jarang Panik!

JawaPos.com — Tidak semua orang mampu tetap berpikir jernih ketika tekanan datang bertubi-tubi. Dalam situasi mendadak, sebagian orang mudah terpancing emosi, panik, bahkan kehilangan kendali.

Namun, ada pula tipe individu yang justru terlihat semakin tenang ketika keadaan menjadi kacau. Menariknya, dunia numerologi percaya kemampuan menghadapi tekanan ternyata berkaitan dengan energi tertentu dari tanggal lahir.

Beberapa tanggal diyakini memiliki karakter alami yang membuat pemiliknya lebih tahan menghadapi stres, konflik, maupun situasi penuh tekanan.

Orang-orang dengan tanggal lahir ini disebut memiliki kombinasi energi keberanian, kestabilan emosi, hingga kemampuan berpikir cepat saat kondisi sedang tidak menentu.

Dilansir dari Parade, Rabu (13/5), para numerolog menyebut ada empat tanggal lahir yang dikenal paling sulit kehilangan kendali saat menghadapi tekanan hidup. Setiap tanggal memiliki karakter unik yang membuat mereka mampu bertahan dan tetap fokus di tengah situasi rumit.

1. Lahir Tanggal 1: Sosok Pemberani yang Tidak Mudah Goyah

Orang yang lahir pada tanggal 1 dikenal memiliki mental kuat ketika menghadapi tekanan. Dalam numerologi, angka 1 sering dikaitkan dengan keberanian, kepemimpinan, dan rasa percaya diri tinggi. Karena itu, mereka cenderung tidak mudah runtuh meski situasi sedang kacau.

Ketika orang lain mulai panik, pemilik tanggal lahir ini justru bergerak lebih cepat mencari solusi. Mereka terbiasa menghadapi masalah secara langsung tanpa banyak menghindar. Sikap tersebut membuat mereka terlihat tenang sekaligus tegas di mata orang lain.

Karakter kuat ini juga membuat mereka sulit dipengaruhi ketakutan. Mereka lebih fokus pada tindakan dibanding larut dalam kecemasan. Dalam banyak situasi, mereka sering menjadi orang pertama yang mengambil keputusan penting.