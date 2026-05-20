Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 21 Mei 2026: Saat Intuisi Menjadi Kompas Terbaik

JawaPos.com - Hari ini membawa perubahan energi yang cukup terasa bagi Pisces.
Suasana di sekitar mendorong ritme yang lebih cepat, lebih logis, dan penuh keputusan, sementara dirimu cenderung bergerak melalui perasaan dan intuisi.
Matahari di Gemini membuat perhatian tertuju pada informasi, pilihan, serta berbagai hal yang membutuhkan respons cepat.
Di sisi lain, Bulan di Leo membangkitkan kebutuhan untuk dihargai, diperhatikan, dan dilihat apa adanya.
Kondisi ini bisa membuat Pisces merasa berada di antara dua arus: dunia luar yang ramai dan dunia batin yang tenang.
Namun, pengaruh Neptunus justru memperkuat instingmu hari ini. Jika suara sekitar terasa terlalu bising, percayalah pada sinyal halus dari dalam diri.
Tetaplah peka, tetapi jangan lupa menjaga batasan yang jelas agar energimu tidak terkuras.
Menjelang malam, energi Saturnus membantu menghadirkan ketenangan dan membuat perasaan terasa lebih terarah.
Dikutip dari laman Astroscope, inilah ramalan zodiak Pisces selengkapnya dalam berbagai aspek kehidupan.
Cinta dan Hubungan Pisces
Dalam urusan asmara, hati Pisces hari ini menginginkan kehangatan, perhatian, dan kedekatan emosional.
Energi Bulan di Leo membuat perasaan terasa lebih berani dan ekspresif. Kamu mungkin ingin lebih dihargai atau mendapatkan tanda kasih sayang yang nyata.
Namun, ada tantangan kecil dari pengaruh Mars yang dapat memunculkan rasa sensitif jika perhatian yang diberikan tidak sesuai harapan.
