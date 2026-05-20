Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 21 Mei 2026: Saat Ide Baru dan Kejujuran Membuka Jalan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini membawa energi yang sangat selaras dengan karakter Aquarius.

Pergerakan Matahari ke Gemini membuat pikiran terasa lebih aktif, rasa ingin tahu meningkat, dan keinginan untuk mengeksplorasi ide-ide baru semakin kuat.

Sebagai zodiak yang menyukai kebebasan berpikir dan perspektif luas, kamu mungkin merasa lebih hidup, lebih komunikatif, dan lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan.

Namun, Bulan di Leo mengalihkan perhatian pada hubungan dan kedekatan emosional. Energi ini mengajak Aquarius untuk sedikit keluar dari zona nyaman dan lebih terbuka pada perasaan, meski hal itu mungkin terasa cukup rentan.

Hari ini bisa menghadirkan tarik-menarik antara kebutuhan untuk tetap mandiri dengan keinginan mendapat kehangatan dari orang lain.

Menariknya, ketegangan kecil itu justru membantu kamu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam hati.

Seperti dilansir dari laman Astroscope, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius yang harus kamu ketahui.

Cinta dan Hubungan Aquarius

Dalam urusan asmara, hubungan menjadi tema utama hari ini. Bulan di Leo membuat dinamika cinta terasa lebih intens, lebih terlihat, dan lebih personal dibanding biasanya.

Kamu mungkin lebih peka terhadap perhatian, respons, atau kedekatan emosional. Kabar baiknya, dukungan energi dengan Uranus sangat cocok untuk Aquarius.

Hubungan yang memberi ruang, kebebasan, dan kejujuran justru terasa paling nyaman hari ini.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, ini menjadi waktu yang baik untuk membuka percakapan yang lebih dalam tanpa merasa kehilangan kebebasan pribadi.