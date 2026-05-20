8 Weton Beraura Sultan, Dipercaya Hidupnya Selalu Dipenuhi Rezeki dan Kehidupan Serba Berkecukupan, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton beraura sultan. (freepik)
JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak masyarakat hingga sekarang.
Weton dipercaya bukan hanya menggambarkan sifat dan karakter seseorang, tetapi juga berkaitan dengan jalan hidup, keberuntungan, hingga kondisi finansial yang akan dijalani di masa depan.
Dalam kitab primbon Jawa kuno, beberapa weton disebut memiliki aura sultan atau energi keberuntungan yang sangat kuat.
Pemilik weton ini dipercaya lebih mudah mendapatkan peluang besar, bertemu orang-orang yang membawa keberuntungan, dan memiliki kehidupan yang perlahan menjadi lebih mapan.
Meski tidak semua langsung menikmati kesuksesan sejak muda, weton tertentu dipercaya mampu bangkit lebih cepat ketika menghadapi masalah hidup.
Mental kuat, kerja keras, dan kemampuan membaca peluang menjadi alasan mengapa kehidupan mereka sering berubah menjadi lebih nyaman dan berkecukupan.
Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah delapan weton beraura sultan yang dipercaya selalu dipenuhi rezeki dan memiliki aura sultan yang semakin kuat menurut primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang cukup kuat dan mudah menarik perhatian banyak orang.
Mereka sering terlihat tenang, berkarisma, dan memiliki wibawa alami yang membuat orang lain merasa segan sekaligus kagum.
Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki energi spiritual dan keberuntungan yang besar dalam urusan finansial.
Mereka sering mendapatkan peluang penting melalui relasi, pekerjaan, maupun usaha yang dijalankan.
Ketika mengalami kegagalan, weton ini juga dikenal sangat cepat bangkit dan tidak mudah menyerah.
Karena kemampuan mereka menjaga hubungan sosial cukup baik, pintu rezeki sering terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kehidupan mereka dipercaya perlahan bergerak menuju kondisi yang lebih mapan dan penuh kenyamanan.
