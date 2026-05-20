Sulit Miskin! 7 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Kekayaan dan Jalan Rezeki yang Sangat Luas

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Banyak orang meyakini bahwa weton bukan hanya menggambarkan sifat dan karakter seseorang, tetapi juga berkaitan erat dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga kondisi finansial di masa depan.
Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura kekayaan yang sangat kuat.
Pemilik weton ini disebut memiliki kemampuan alami untuk menemukan peluang, menarik rezeki, dan bangkit kembali meskipun pernah mengalami masa sulit dalam hidup.
Menariknya, sebagian weton justru dikenal sering melewati ujian berat sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan.
Ketekunan, mental kuat, dan kemampuan membaca peluang menjadi alasan mengapa mereka dipercaya sulit hidup miskin terlalu lama.
Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah tujuh weton yang diyakini memiliki jalan rezeki sangat luas dan aura kekayaan yang kuat menurut primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang cukup kuat dibanding banyak weton lainnya.
Mereka sering terlihat tenang, berwibawa, dan mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar tanpa perlu terlalu banyak bicara.
Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki energi keberuntungan yang besar dalam urusan finansial.
Mereka sering mendapatkan peluang penting dari relasi, pekerjaan, maupun usaha yang dijalankan.
Meski perjalanan hidup mereka tidak selalu mudah, pemilik weton ini dikenal sangat tangguh menghadapi tekanan hidup.
Ketika mengalami kegagalan, mereka biasanya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bangkit kembali.
Kemampuan menjaga hubungan sosial juga membuat Jumat Kliwon sering memperoleh bantuan dan kesempatan besar dari orang lain. Karena itulah weton ini dipercaya sulit hidup miskin terlalu lama.
