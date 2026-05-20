Weton Pembawa Kekayaan! 6 Weton Ini Konon Selalu Dipenuhi Keberuntungan dan Kehidupan Mewah

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih melekat kuat di tengah masyarakat hingga sekarang.

Banyak orang percaya bahwa weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga menggambarkan karakter, jalan hidup, hingga keberuntungan seseorang dalam urusan rezeki dan masa depan.

Dalam kitab primbon Jawa kuno, beberapa weton dipercaya memiliki aura kekayaan yang lebih kuat dibanding weton lainnya.

Pemilik weton ini disebut memiliki energi positif yang membuat mereka lebih mudah menarik peluang besar, bertemu orang baik, hingga mendapatkan jalan rezeki yang tidak terduga.

Meski kehidupan mereka tidak selalu berjalan mulus, weton tertentu dipercaya mampu bangkit lebih cepat ketika menghadapi kesulitan.

Karakter pekerja keras, mental kuat, dan kemampuan membaca peluang menjadi alasan mengapa kehidupan mereka perlahan berubah menjadi lebih mapan dan berkecukupan.

Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah enam weton yang konon selalu dipenuhi keberuntungan dan memiliki jalan menuju kehidupan mewah menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang kuat dan mudah menarik perhatian orang lain.

Mereka sering terlihat tenang, berkarisma, dan memiliki wibawa alami yang membuat banyak orang segan sekaligus kagum.

Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki energi spiritual dan keberuntungan yang sangat besar dalam urusan finansial.

Mereka sering mendapatkan peluang penting yang mampu mengubah hidup menjadi lebih baik.

Meski perjalanan hidup mereka terkadang dipenuhi tantangan, weton ini dikenal sulit menyerah ketika menghadapi kegagalan. Mereka justru semakin kuat setelah melewati masa-masa sulit.

Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu kekuatan terbesar Jumat Kliwon.