Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata, 10 Weton Ini Paling Bejo Urusan Duit Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah bejo atau keberuntungan sering dikaitkan dengan beberapa weton yang dipercaya memiliki nasib baik, terutama dalam urusan rezeki dan keuangan.

Weton-weton ini diprediksi akan mengalami perkembangan positif dalam kondisi finansial, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun datangnya peluang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, aura keberuntungan mereka diyakini semakin kuat sehingga berbagai urusan keuangan terasa lebih lancar dan mudah dijalani.

Karena keberuntungan tersebut, weton ini kerap dianggap sebagai sosok paling bejo. Bahkan tanpa usaha yang terlalu berlebihan, rezeki mereka dipercaya tetap mengalir dan membawa peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA yang dikutip pada Sabtu (16/5), disebutkan bahwa terdapat sepuluh weton yang dianggap paling beruntung dengan kondisi keuangan yang terus membaik menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon Senin Pon memiliki perhitungan neptu 11 dalam hitungan Jawa dan dikenal sebagai pribadi penuh semangat serta pekerja keras.

Hari Senin melambangkan permulaan dan energi baru, sementara pasaran Pon melambangkan stabilitas dan keberuntungan material yang memberi dorongan kuat untuk memulai usaha dengan rezeki yang datang perlahan namun pasti.

Mereka yang lahir pada Senin Pon terkenal dengan sifat tekun, ulet, dan pantang menyerah yang memungkinkan mereka mencari peluang bahkan dalam situasi sulit.

Para pemilik Senin Pon diprediksi akan mendapatkan peluang besar dalam karir atau usaha mereka dengan dukungan dari lingkungan sekitar dan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat.

2. Rabu Wage Rabu Wage memiliki neptu 11 yang berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Wage (4), dikenal dengan karakter kuat, cerdas, dan gigih menghadapi tantangan hidup.

Orang-orang dengan Rabu Wage umumnya cermat dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran, menjadikan kondisi ekonomi mereka tetap stabil meski terkadang menghadapi masa sulit.

Kemampuan bersosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain memberikan jaringan sosial yang kuat, membuka peluang usaha atau karir menguntungkan bagi mereka yang lahir pada hari ini.

Dalam waktu dekat, mereka yang lahir pada Rabu Wage diprediksi akan menuai hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan, dengan usaha yang sempat terhambat mulai menunjukkan perkembangan pesat.