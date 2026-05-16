3 Weton yang Hidupnya Makin Tajir di 2026, Usahanya Laris Manis Sepanjang Tahun

JawaPos.com - Berdagang menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dianjurkan oleh kitab primbon Jawa.

Dalam kepercayaan primbon, menjadi seorang pengusaha bisa jadi salah satu jalan menuju kemapanan ekonomi.

Di tahun 2026 ini sendiri, segelintir orang diramalkan berkesempatan hidup makin mapan dan makmur berkat keberhasilan dalam berbisnis.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya makin taji di 2026 berkat usaha yang laris manis sepanjang tahun.

1. Weton Minggu Legi

Weton Minggu Legi memiliki jumlah neptu 10. Orang yang lahir dengan weton ini diyakini memiliki watak pantang menyerah.

Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 akan jadi periode yang baik untuk bekerja keras mengurus bisnis yang dipunya.

Di tahun ini, mereka diyakini memiliki kesempatan besar untuk makin melebarkan sayap bisnisnya.

Bersamaan dengan makin berkembangnya usaha, kestabilan ekonomi mereka pun ikut berubah dan tumbuh makin kuat.