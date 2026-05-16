Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 17 Mei 2026: Komunikasi Lancar, Hubungan Harmonis, dan Peluang Positif

JawaPos.com - Hari ini Libra merasakan suasana yang lebih ringan dan menyenangkan. Pergerakan Bulan ke Gemini membuat pikiran terasa lebih aktif, penasaran, dan terbuka terhadap banyak hal baru.

Sebagai zodiak berelemen udara, energi ini sangat cocok dengan sifat alami Libra yang suka berdiskusi, bertukar ide, dan mencari keseimbangan.

Kamu mungkin lebih mudah bersosialisasi, membangun percakapan, atau mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan penting.

Hari ini Libra diajak untuk menemukan keseimbangan bukan dengan memaksakan ketenangan, melainkan dengan tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan.

Hubungan Bulan dengan Neptunus juga membuat intuisi Libra lebih kuat. Ada perasaan halus yang membantu membaca situasi atau memahami seseorang lebih dalam.

Jika ada sesuatu yang terasa kurang tepat meski terlihat baik di permukaan, jangan abaikan instingmu.

Menjelang malam, energi Pluto membantu Libra melihat kebenaran di balik sikap atau kata-kata seseorang.

Hal ini memberimu kekuatan emosional untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mengambil keputusan dengan lebih tenang.

Berikut ramalan zodiak Libra dalam cinta, karier, dan keberuntungan seperti dilansir dari laman Astroscope.