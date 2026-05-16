Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 17 Mei 2026: Percaya Diri Meningkat, Komunikasi Lancar, dan Peluang Positif

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik/voysla)
JawaPos.com - Hari ini Leo merasakan energi yang lebih ringan, aktif, dan penuh rasa ingin tahu. Pergerakan Bulan dan Merkurius di Gemini membuat pikiran terasa lebih cepat, kreatif, dan mudah terhubung dengan banyak orang.
Sebagai zodiak yang dikenal percaya diri dan penuh karisma, Leo mungkin ingin lebih banyak berbicara, bergerak, dan menjadi pusat perhatian.
Namun, energi hari ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan orang lain, bukan hanya ingin didengar.
Hubungan Bulan dengan Neptunus membantu Leo lebih peka terhadap intuisi dan sinyal emosional yang halus.
Kamu bisa lebih mudah memahami suasana hati seseorang atau membaca situasi dengan lebih dalam dari biasanya. Hal ini dapat membantumu menemukan orang, peluang, atau keputusan yang terasa paling tepat.
Berikut ini adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 17 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.
Ramalan Cinta Leo
Dalam urusan asmara, Leo menginginkan perhatian, kehangatan, dan respons yang jujur dari orang terdekat.
Namun hari ini, hubungan tidak hanya soal romantisme atau perhatian besar, melainkan juga koneksi emosional dan komunikasi yang nyaman.
Energi Gemini membuat suasana cinta terasa lebih santai, ringan, dan penuh obrolan menarik. Leo mungkin lebih mudah menggoda, bercanda, atau membangun kedekatan lewat percakapan sederhana.
