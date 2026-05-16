Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 17 Mei 2026: Fokus pada Stabilitas, Karier, dan Hubungan yang Lebih Tenang

JawaPos.com - Minggu ini membawa dorongan besar bagi Taurus untuk melakukan lebih banyak hal dari biasanya.

Ada perasaan ingin berkembang, mencapai target baru, sekaligus tetap mempertahankan kenyamanan yang selama ini membuatmu merasa aman.

Energi Mars yang menekan Jupiter bisa membuat Taurus mudah mengambil terlalu banyak tanggung jawab atau komitmen.

Namun, sifat alami Taurus yang tenang dan stabil membantu melihat mana usaha yang benar-benar penting untuk dipertahankan.

Di pertengahan minggu, pengaruh Merkurius dan Pluto mendorongmu berpikir lebih jujur terhadap berbagai hal yang selama ini dipendam.

Isu tentang keuangan, rasa percaya, atau kekhawatiran lama mungkin kembali muncul untuk diselesaikan. Sementara itu, akhir pekan terasa lebih lambat dan reflektif.

Pluto yang bergerak mundur membuat Taurus ingin menyederhanakan hidup, menjaga energi, dan kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi rasa aman dan nyaman.

Ramalan Cinta Taurus

Dalam urusan cinta, Taurus cenderung mencari hubungan yang stabil dan memberikan rasa aman.