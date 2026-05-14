3 Shio Ini Bakal Jadi Magnet Duit di Akhir Bulan Mei, Apakah Itu Kamu?

Ilustrasi shio yang jadi magnet duit./(dok: magnific) JawaPos.com - Menjelang akhir Mei 2025, astrologi Tionghoa memprediksi adanya aliran energi positif yang membawa keberuntungan besar bagi beberapa shio tertentu. Kondisi ini dipercaya membuka peluang luas dalam hal keuangan dan kesuksesan hidup. Shio yang berada dalam pengaruh baik tersebut diperkirakan akan menikmati peningkatan rezeki, baik melalui keuntungan usaha, peluang kerja yang menguntungkan, maupun pemasukan tak terduga yang datang secara bertahap. Tidak sedikit yang meyakini bahwa aura keberuntungan mereka sedang sangat kuat, sehingga berbagai kesempatan emas lebih mudah menghampiri dan membawa perubahan finansial yang signifikan. Di penghujung bulan Mei, energi keberlimpahan ini disebut semakin meningkat dan memberi peluang besar bagi shio tertentu untuk meraih kondisi ekonomi yang lebih stabil bahkan berlimpah. Baca Juga:Sering Dapat Keberuntungan, 6 Shio Ini Punya Hoki yang Tak Dimiliki Orang Lain Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom pada Selasa (13/5), terdapat tiga shio yang diprediksi akan dipenuhi hoki dan berpotensi meraih kekayaan menjelang akhir Mei menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus

Pemilik shio tikus dikenal memiliki karakteristik yang menonjol seperti kecerdasan tinggi, keuletan luar biasa, dan kecekatan dalam bertindak yang membuat mereka selalu berada satu langkah di depan dalam mengambil kesempatan yang menguntungkan.

Berdasarkan tradisi kepercayaan Tionghoa, shio ini memiliki kaitan erat dengan keberuntungan finansial dan kesuksesan di berbagai bidang kehidupan terutama dalam urusan pencarian nafkah.

Menjelang penghujung bulan ini, para pemilik shio tikus diprediksi akan menerima aliran rezeki yang berlimpah berkat ketajaman mereka dalam membaca situasi dan mengambil peluang yang tidak terlihat oleh orang lain.

Kemampuan analitis mereka yang luar biasa memungkinkan pemilik shio ini untuk mengenali pola-pola menguntungkan dalam bisnis maupun investasi yang sedang mereka jalankan.

Keberuntungan mereka juga akan ditopang oleh bantuan dari relasi atau koneksi personal yang hadir dalam bentuk dukungan moral maupun material yang signifikan.

Orang-orang di sekitar pemilik shio tikus seolah tertarik secara alami untuk membantu mereka mencapai target dan ambisi yang telah dicanangkan sebelumnya.