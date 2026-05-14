Ramalan Zodiak Aquarius 14 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius tidak setuju dengan keputusan anggota keluarga. Aquarius yakin bahwa ini hanya akan berujung pada bencana. Pilihan ini mungkin berdampak pada aquarius, tetapi aquarius tidak berdaya untuk mengubahnya.

Aquarius harus menahan keinginan untuk menggerutu dan menerima keadaan apa adanya. Lagipula, beberapa pertempuran tidak layak diperjuangkan.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus mengendalikan semua bentuk komunikasi kepada pasangan untuk mencegah ledakan emosi. Terkait karir, aquarius akan menemukan beberapa peluang karir yang baik dan datang secara tiba-tiba.

Sementara itu, berusahalah menurunkan berat badan berlebih untuk menghindari masalah kesehatan di masa mendatang. Pada sisi keuangan, berkonsultasilah dengan penasihat keuangan tentang situasi keuangan sendiri dan cara menyusun anggaran yang solid.

Cinta Aquarius

Aquarius perlu memperhatikan intonasi suara dan kata-kata kepada pasangan hari ini. Aquarius mungkin terkesan kritis atau menghina, meskipun itu bukan niat yang sebenarnya.

Kemarahan yang terpendam dapat muncul di saat yang tidak tepat, dan membuat kata-kata aquarius bernada sarkasme. Pantau pikiran, bahasa tubuh, dan semua bentuk komunikasi. Jika waspada, aquarius dapat mencegah ledakan emosi.