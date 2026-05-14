Ramalan Zodiak Leo 14 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini adalah momen ideal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di benak zodiak leo selama beberapa minggu terakhir. Berikan perhatian khusus pada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan sentimental.
Jika saat ini terlibat dalam hubungan yang tidak memuaskan, jangan takut untuk meninggalkannya. Jika khawatir tentang permintaan yang belum terjawab, maka lepaskan saja.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 14 Mei 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan dengan mendapatkan perhatiannya. Terkait karir, planet-planet sedang bekerja agar kesempatan mendapatkan pekerjaan baru untuk leo segera datang.
Sementara itu, leo harus mengabaikan pikiran yang cemas setiap kali muncul agar tidak menyebabkan penderitaan dan mengganggu kehidupan. Terkait keuangan, jangan takut meminta saran dan masukan keuangan dari pasangan, hal ini tidak akan mengurangi kekuasaan atau kebijaksanaan leo.
Cinta Leo
Leo bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan hari ini. Mendapatkan perhatiannya mungkin sulit pada awalnya. Tetapi begitu mendapatkannya, dia akan sepenuhnya memperhatikan dan mendengarkan leo. Jangan sia-siakan momen ini, karena ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup.
Karir Leo
Jika baru-baru ini menganggur, maka planet-planet telah bekerja agar kesempatan penting untuk leo datang. Tetaplah percaya dan waspada terhadap arah dari mana pekerjaan itu mungkin datang. Bisa jadi, pekerjaan itu berada di tempat yang belum pernah leo cari.
