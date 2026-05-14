Merkurius Sejajar dengan Jupiter Membawa 3 Zodiak Ini pada Era Kebahagiaan Sejati Mulai 13 Mei 2026

Ilustrasi, zodiak yang memasuki era kebahagiaan sejati mulai 13 Mei 2026.

JawaPos.com - Merkurius sejajar dengan Jupiter mulai Rabu, 13 Mei 2026. Membawa sejumlah zodiak pada era kebahagiaan yang sesungguhnya.



Mereka mulai menganggap segala sesuatu kurang serius dan memberikan ruang bagi kegembiraan untuk berkembang.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (13/5), berikut ini tiga zodiak yang merasakan kebahagiaan luar biasa. Mereka tertawa dan merasa sangat ceria lebih dari sebelumnya. Siapa mereka?.

1. Leo



Leo akan mengalami era tawa riang yang hanya terjadi secara alami. Semua orang di sekitar Anda juga merasa gembira, hingga tidak ada ruang untuk hal negatif dalam hidup Anda.



Saat Merkurius sejajar dengan Jupiter mulai Rabu ini, Leo hanya fokus pada hal-hal positif.

Leo tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang menjatuhkannya. Lalu, mereka memilih untuk menyingkirkan yang terakhir.



Itu sebabnya, saat-saat bahagia terus datang. Sesederhana itu!. Untuk menemukan kebahagiaan yang luar biasa, mereka hanya perlu tidak menghalanginya.



2. Libra



Seperti kebanyakan orang, Libra terjebak dalam zona dimana mereka hanya menghabiskan hari-harinya di rumah, menonton TV, atau scrolling media sosial.



Tapi, gaya hidup seperti itu merugikan Libra yang terkenal sangat sosial. Jadi, inilah waktu yang tepat untuk kembali bersosialisasi.



Ketika Merkurius sejajar dengan Jupiter mulai 13 Mei 2026 ini, Libra akan lebih sering keluar rumah. Mereka akhirnya berhenti khawatir tentang apa yang akan atau tidak akan terjadi.



Sebaliknya, mereka hidup di saat ini dan bersosialisasi dengan sepuas hati. Bukan sosialisasi di layar atau melalui media sosial, tapi sosialisasi tatap muka yang menyenangkan.



Mulai hari ini, orang-orang tertawa tepat di sebelah mereka tanpa penghalang teknologi!.



3. Pisces



Kebahagiaan datang dengan cepat dan alami mulai hari ini untuk Pisces. Meski mereka selalu memiliki akses langsung ke kebahagiaan, namun terkadang mereka perlu meyakinkan diri sendiri bahwa lebih baik untuk tetap sendirian.



Mereka mungkin lebih introvert daripada zodiak lain, bahkan ketika mereka perlu terhubung dengan orang lain untuk merasa benar-benar bahagia.



Di saat Merkurius sejajar dengan Jupiter mulai 13 Mei 2026, Pisces tidak peduli dengan konsekuensi yang menakutkan. Ini membuat Pisces mampu mengatakan 'ya' untuk bersosialisasi dan terlibat.



Ini membuat mereka merasa lebih bahagia dari sebelumnya, bukan melalui layar ponsel, melainkan dibagikan secara langsung dengan manusia-manusia bahagia lainnya.***